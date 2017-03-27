В большинстве жилых домов RNP работает автоматическая отопительная система, которая обеспечивает подачу тепла в соответствии с погодными условиями. Поэтому интенсивность отопления постепенно снизится, и отопительная система дома отключится, как только потеплеет.

Автоматизированная система позволяет в весенний сезон излишни не отапливать дома, то есть теплоэнергия используется только в нужном объеме. Как только наступит достаточно теплая погода, отопительные системы домов будут полностью отключены, чтобы в прохладные летние вечера она автоматически не включалась.

В случае, если владельцы квартир хотят установить другой режим отопления, им необходимо принять общее решение и подать его в любой центр обслуживания клиентов или отправить по почте.