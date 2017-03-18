Суббота, 18 марта, - это первые сутки в этом году, года продолжительность светового дня превысила продолжительность темного времени суток.

В понедельник, 20 марта, в 12:29 произойдет весеннее равноденствие и на Северном полушарии начнется астрономическая весна. Однако с учетом преломления света в атмосфере, уже за двое суток до равноденствия день стал длиннее ночи.

В Риге в субботу продолжительность светового дня составит 12 часов и две минуты. Каждый следующий день продолжительность светлого времени суток будет увеличиваться на четыре минуты и 50 секунд.

В ночь на 26 марта Латвия переходит на летнее время - стрелки часов переводятся на один час вперед.