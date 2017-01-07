В субботу откроется и трасса для катания на лыжах.

Ушаков призывает людей быть осторожными на горе, присматривать за детьми. За поддержанием порядка будут следить специально назначенные люди, а в пункте проката инвентаря будет дежурить врач.

Ранее сообщалось, что использовать горку можно только при минусовой температуре. "Это значит, что когда будет холодно, то ворота на горку будут открыты. Ну а когда тепло — закрыты", — пояснил градоначальник.

"Будем помнить о том, что это не просто горка, а достаточно сложный инженерный объект, созданный на месте свалки. И есть определенные требования, как и когда его можно эксплуатировать", — отмечает Ушаков. По его словам, связанные с температурой ограничения через несколько сезонов будут сняты.

В свою очеред, через 4 года на горке можно будет начать развивать инфраструктуру для лыж и сноубордов — подъемники и специализированные трассы.

"Ну а пока следим за знаками у горки и за термометром. И есть одна большая просьба — если на улице плюсовая температура и ворота закрыты, не надо их ломать. И не надо в заборе прорезать дырки", — обратился к рижанам мэр.