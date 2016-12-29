Движение будет перекрыто:

- на участке Набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас;

- на участке Полю гате от Набережной 11 ноября до ул. Пилс;

- на участке Бискапа гате от площади Гердера до Набережной 11 ноября;

- на прилегающей к Набережной 11 ноября параллельной улице со стороны Старой Риги (от ул. Яуниела до Бискапа гате и до Полю гате).

Также с 18:00 31 декабря до 12:00 1 января будет закрыто движение транспортных средств на участке ул. Калькю от Набережной 11 ноября до ул. Кунгу. Остановка и стоянка автомобилей на упомянутом участке улицы запрещены с 8:00 30 декабря до 8:00 2 января.

Ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на Набережной 11 ноября и на прилегающей к ней параллельной улице со стороны Старой Риги (между Бискапа гате и Полю гате) будут введены уже с 20:00 30 декабря.