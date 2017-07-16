В последующие восемь дней, до 23 июля, в Риге в Верманском саду будет открыт парк хоровой олимпиады, чтобы следить за событиями Европейской олимпиады хоров. Параллельно будет работать ярмарка изготовленных в Риге товаров "Made in Riga 2017", рассказали устроители мероприятия.

На ярмарке можно приобрести ремесленные изделия из Риги и ее окрестностей, серебряные и янтарные украшения, шарфы и платки, льняную одежду, вязаные изделия, керамику и изделия из кожи. В продаже будут также конфеты из ягодного сока, мороженое и орехи.

Ярмарка работает до 23 июля каждый день с 10 до 21 часа.

На эстраде Верманского парка пройдут международные дружественные концерты хоров. Концерты будут проходить во второй половине дня с 16 до 20 часов начиная с 17 июля. 20, 22 и 23 июля концерты предусмотрены и утром, в 11 часов.

В парке будет работать также информационный центр Европейской олимпиады хоров.

Организаторы "Grand Prix Riga 2017" и 3-ей Европейской олимпиады хоров - Рижская дума, Рижское бюро по развитию туризма и немецкая организация Interkultur. В Риге соберутся более 10 тыс. участников из Европы и со всего мира. Более 100 хоров будут состязаться в десяти категориях, пройдет шествие участников, концерты под открытым небом, в Домском соборе и в "Арена Рига".