В возрасте 55 лет скончался врач, бывший министр здравоохранения Латвии Арис Аудерс. Об этом сообщает KasJauns.lv.

Аудерс родился 10 февраля 1962 года. В 1980 году закончил 49-ю Рижскую среднюю школу, с 1980 по 1986 год учился в Латвийской медицинской академии. Также он получил образование в Медицинской школе Сан-Диего (Калифорнийский университет, США) и Бернском университете (Швейцария).

С 1988 по 1997 год работал нейрохирургом в клинической университетской больнице Паула Страдиньша, затем был заместителем заведующего отделением нейрохирургии этой же больницы. С 1997 по 2002 год руководил Центром хирургии позвоночника Больницы травматологии и ортопедии.

7 ноября 2002 года от партии Jaunais laiks стал министром по особым поручениям в сфере здравоохранения в правительстве Эйнара Репше, а 16 января 2003 года — министром здравоохранения Латвии. 10 апреля того же года Аудерс подал в отставку.

Аудерс был известным хирургом, однако его имя мелькало в скандалах со взятками в сфере здравоохранения. В итоге Аудерс ушел из медицины и посвятил себя садоводству. В частности он вывел новый сорт ели — Snake Auders.