В минувшие выходные в рижском Olympic Casino (на ул. Лубанас) выиграна вторая самая крупная в латвийской истории сумма, сообщил представитель компании Андрей Еркин.

По его словам, 38-летнему рижанину удалось выиграть джек-пот на сумму 292 093,12 евро на ставке в 0,4 евро.

Счастливчик рассказал, что после празднования дня рождения матери вместе с супругой зашел в Olympic Casino и решил проверить удачу в игровом автомате. В свой выигрыш мужчина долго не мог поверить, думаю, что персонал казино подшучивает над ним.

Как использовать выигрыш в семье еще не решили, но супруги уже давно хотят развивать свой бизнес в общепите.

Самый крупный выигрыш пришелся на январь 2015 года. Тогда российскому шоумену Гарику Харламову в Риге досталось 317 709,54 евро.