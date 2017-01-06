Юрмальская дума с пятницы 6 января объявила ситуацию повышенной опасности на водоемах и запретила находиться на льду, сообщили в самоуправлении.

Сформировавшийся на поверхности юрмальских водоемов лед непрочен, и выходить на него небезопасно, пишет Rus.LSM.lv.

Запрещено находиться на льдy на административной территории Юрмалы: на реке Лиелупе — на протяжении 700 метров вверx по течению от места впадения в Рижский залив; на Лиелупе и Булльупе — на 200 метров в обе стороны от места впадения Булльупе в Лиелупе; на Лиелупе — на расстоянии 50 метров в обе стороны от железнодорожного и автомобильного мостов; на 200 метров в обе стороны от места впадения Варкальского канала в Лиелупе, а также на самом канале — на 50 метров от моста на шоссе А10 в направлении озера Бабите; кроме того, на Лиелупе в радиусе 100 метров от причала в Майори (что в конце ул. Ригас) и в радиусе 100 метров от места впадения речки Слоцене в Лиелупе.

Лед недостаточно прочный, он слишком тонок, особенно в местах, где течение воды сильнее, поэтому полиция Юрмалы призывает всех быть внимательными у водоемов и сознательно отнестись к вопросу своей безопасности. Спасательная служба наблюдает за погодными условиями и, как только лед станет толще, проведет замеры, так что когда ситуация позволит — запрет может быть отменен.

Юрмальская дума напоминает: согласно кодексу административных правонарушений, гуляющие по льду несознательные сограждане могут быть предyпреждены стражами порядка устно либо оштрафованы на сумму до 70 евро. При повторном нарyшении, если оно совершено в состоянии алкогольного, токсического либо наркотического опьянения — штраф от 15 до 100 евро.

На трех спасательных станциях Юрмальского взморья — в Каугури, Майори и Булдури — зимой в светлое время суток дежурят спасатели, а на спасательных станциях в Яункемери, Дубулты и Меллужи в целях обеспечения безопасности людей на пляже действует видеонаблюдение.