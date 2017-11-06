Депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере ("Единство") назвала появившиеся в прессе статьи о случаях сексуального насилия в Европарламенте "попытками дискредитировать эту организацию". В интервью газете Neatkarīgā rīta avīze политик также отметила факт, что "жалобы идут от представленных в Европарламенте групп коммунистов, которые обычно не особо обделены вниманием".

"Я поспрашивала у сотрудниц, молодых и красивых женщин — ни одна из них не сталкивалась с проблемой сексуальных домогательств", — поделилась своими соображениями Вайдере.

Несмотря на мнение Вайдере, Европарламент распространил официальное заявление, в котором пояснил, что ознакомлен с "серьезными заявлениями в прессе" и принял решение начать дебаты с комиссаром Сесилией Мальстрем о том, какие меры уже введены и какие еще следует ввести, чтобы искоренить сексуальные домогательства и злоупотребление положением.

Ранее издания Politico и Sunday Times опубликовали статьи о том, что сразу несколько женщин признались в необходимости оказывать интимные услуги для того, чтобы получить более престижное рабочее место в Европарламенте. Причем с проблемой домогательств в Европарламенте сталкивались не только женщины, но и мужчины.