"Ваши дети моют пол". Как выглядел пикет против реформы русских школ в Риге

В понедельник, 23 октября, Штаб защиты русских школ провел акцию протеста против решения Министерства образования и науки (МОН) о переводе средних школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. В пикете приняли участие немногие действующие и многие бывшие политики, а также всевозможные активисты, и каждый из выступающих старался максимально ярко заявить о своем отношении к намеченной реформе образования.

Как сообщил корреспондент Delfi с места событий, особо сильно от участников пикета "досталось" министру образования и науки Карлису Шадурскису. Подавляющее число плакатов, которые подготовили активисты, посвящены ему: политик представлен в образе строгой учительницы, ему посвящены лозунги "Карлис, не шадурь", "Шадурка лопнет", "Карлис, твоей карьере конец". Практически на всех изображениях министра фамильярно называли Карлисом, а его фамилия обычно коверкалась.

К началу митинга к Пороховой башне подтянулось порядка 100 человек. Ведущим мероприятия стал депутат 7-го и 9-го Сеймов Мирослав Митрофанов.

Помощник евродепутата Татьяны Жданок Юрий Петропавловский заявил перед собравшимися, что "Шадурскис и его чиновники за наши налоги хотят изнасиловать наше образование на русском языке". Затем последовал ставший уже классическим призыв "Руки прочь от наших школ" с утверждением, что "мы готовы отстоять наши школы". Чтобы усилить эффект, была поставлена песня "Черный Карлис" (перепевка композиции Another Brick in the Wall группы Pink Floyd).

Foto: DELFI

После этого сама Жданок начала скандировать "Русской школе быть" и заявила, что русскоязычным Латвии, по ее мнению, нужен принцип "Русский — родной, латышский — второй". А власти Латвии, как полагает евродепутат, "хотят сделать наc манкуртами, не знающими ни одного языка". Она также привела слова поэта Райниса "Не народ против народа, а вместе против тьмы".

Активист и бывший депутат Владимир Бузаев также взял слово и сообщил присутствующим, что "настало время снова защищать наших детей". Европарламентарий Андрей Мамыкин в свою очередь заявил, что "Латвия это не только Шадурскис, это все мы", и призвал "напомнить ему об этом".

Foto: DELFI

"Выходите, господин министр! Карлис, nāc ārā!", — сказал Мамыкин, пообещав также сбор подписей в защиту билингвального образования и "акции в Брюсселе и Страсбурге".

Foto: DELFI

Татьяна Жданок также отметила, что требования активистов, выступающих за сохранение билингвального образования в Латвии, совпадают с требованиями Евросоюза о предоставлении нацменьшинствам права на получение образования на родном языке.

Депутат Сейма от партии "Согласие" Игорь Пименов сообщил о намерении начать сбор подписей за сохранение билингвального образования — в ближайшем будущем это будет сделано на портале инициатив manabalss.lv. "Нас здесь много. Мы платим налоги. Мы тут не гости", — подчеркнул Пименов.

Foto: DELFI

Экс-депутат Николай Кабанов отметился заявлением, что даже при диктаторе Карлисе Улманисе 100% русских получали образование на родном языке, а также утверждением, что на самом деле в Министерстве образования и науки никто не сможет реализовать намеченную реформу. Поэтому Кабанов призвал Шадурскиса к отставке.

Представитель Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке Константин Чекушин рассказал участникам митинга, что "вместо диалога Минобразования лишь изображает диалог", и "никто не слушает наши предложения". "Мы устали от лжи министра и изображения заботы о наших детях", — сказал Чекушин.

Foto: DELFI

Публицист Илья Козырев в своей мини-речи посетовал, что "все правительства Латвии поучают нас, русских, как жить". При этом, заявил Козырев, "ваши латышские дети заканчивают латышские школы и затем едут в Британию мыть посуду и полы", поэтому посоветовал властям "заняться своими школами и оставить русские школы в покое".

Отметим, что, несмотря на многочисленные призывы выйти к собравшимся, министр образования и науки Карлис Шадурскис этого не сделал. Пикет закончился массовым освистанием политика и предупреждением со стороны организаторов, что эта акция была лишь предупредительной.