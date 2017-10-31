В канцелярии президента сообщили, что в городе собрались лидеры европейских стран. Церемония проходила в Дворцовой церкви Виттенберга, где в 1517 году священник Мартин Лютер обнародовал тезисы своего учения.

Вейонис сказал, что юбилей Реформации — важное событие для Европы и Латвии, потому что идеи Лютера в первой половине 16-го столетия преобразовали Европу и очень быстро достигли тогдашней Ливонии и Риги, которая развивалась как самый важный город Северной Европы.

Реформация способствовала образованию, формированию латышского письменного языка, распространению печати и знаний, изданию книг и оказала важное влияние на культуру проживающих в Ливонии латышей и эстонцев, сказал Вейонис.

Вейонис встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, с которым обсудил двусторонние отношения Латвии и Германии, сотрудничество в рамках ЕС и НАТО.