"Необходимо сохранить международную солидарность и общую политику Европейского Союза по отношению к Украине, потому что это важная поддержка усилий Украины по стабилизации ситуации в регионе и содействия устойчивого миру в стране. Демократическая и экономически сильная Украина — в интересах Латвии и всей Европы," во вторник заявил президент Латвии Раймонд Вейонис при встрече с президентом Украины Петром Порошенко, прибывшим с официальным визитом в Латвию.

"Мы всегда вступались за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы считаем, что пересмотр введенных против России санкций возможен только после полного выполнения Минского соглашения," сказал Раймонд Вейонис, указывая на то, что соглашение включает в себя вывод всех иностранных военных формирований, военной техники и наемников за пределы территории Украины, а также полное восстановление пограничного контроля между Украиной и Россией.

Президент Латвии приветствовал текущие достижения правительства Украины в осуществлении реформ государственного управления и экономических реформ, призывая сохранить темпы реформирования. В этом процессе необходима активная поддержка Европейского Союза и других международных партнеров.

"Латвия понимает сложность задач по реформам на Украине, поэтому мы подаем руку помощи в проведении реформ. Уже сейчас мы передаем свой опыт Украине по региональной реформе, реформам в сельском хозяйстве и борьбе с коррупцией, а также реализации образовательных проектов," отметил Раймонд Вейонис.

В ходе визита президента Украины в Ригу, было принято совместное заявление президентов и было подписано латвийско-украинское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Президент Латвии признал важность развития межличностных контактов, а также выразил надежду на то, что уже в начале этого лета граждане Украины смогут без виз посещать страны Шенгена.

В ходе встречи президенты также обсудили возможности по усилению латвийско-украинского экономического сотрудничества и развитию новых бизнес-проектов. "Украина традиционно является важным торговым партнером для Латвии. Есть много областей, в которых латвийские и украинские предприниматели могут развивать более тесное сотрудничество. Например, фармацевтика, пищевая промышленность, а также машиностроение, транспорт и логистика," отметил глава государства.