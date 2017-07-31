Он сообщил, что во время встречи в Вильнюсе обсуждались способы укрепления сотрудничества стран Балтии в области противовоздушной обороны, борьбе с гибридными и информационными угрозами.

Вейонис подчеркнул, что США являются ближайшим стратегическим партнером стран Балтии и составляют вместе с НАТО краеугольный камень обороны. За последние полгода политический диалог США и стран Балтии достиг невиданной интенсивности, и все прошедшие в этом году встречи дают уверенность в неизменной готовности США защищать страны Балтии. "Мы очень высоко ценим постоянное военное присутствие США в странах Балтии, а также решение в 2018 году значительно увеличить финансирование на оборону Европы", — сказал Вейонис.

Он подтвердил, что Латвия выполнит обещание увеличить расходы на свою оборону до 2% от ВВП уже в следующем году.

Во время встречи с вице-президентом США обсуждалось также экономическое сотрудничество. Вейонис приветствовал готовность США начать экспорт сжиженного газа в страны Балтии и Центральной Европы. Он также отметил, что экономическое сотрудничество с США надо расширять.