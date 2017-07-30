Латвийское государство должно уделять больше внимания и выделять больше средств на систему образования для представителей латышской диаспоры за рубежом. Об этом, выступая на первом Конгрессе европейских латышей заявил президент страны Раймонд Вейонис.

Президент отметил, что государство должно проявлять больше инициативы и участия при создании качественной системы образования для представителей латышской диаспоры, в частности - увеличить финансирование воскресных школ.

В 120 странах мира живет около 370 тысяч человек с латвийскими корнями, отметил президент. Количество культурных общин, воскресных школ и других организаций постоянно увеличивается. "Однако это просто цифры - за ними стоят люди и их дела, которые нужны Латвии. Хоры и танцевальные коллективы, воскресные школы, латвийские организации - в этом есть огромный вклад добровольцев. Это пример для нас всех - как нужно хранить свои корни", - отметил он.