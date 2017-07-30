Президент отметил, что государство должно проявлять больше инициативы и участия при создании качественной системы образования для представителей латышской диаспоры, в частности - увеличить финансирование воскресных школ.
В 120 странах мира живет около 370 тысяч человек с латвийскими корнями, отметил президент. Количество культурных общин, воскресных школ и других организаций постоянно увеличивается. "Однако это просто цифры - за ними стоят люди и их дела, которые нужны Латвии. Хоры и танцевальные коллективы, воскресные школы, латвийские организации - в этом есть огромный вклад добровольцев. Это пример для нас всех - как нужно хранить свои корни", - отметил он.