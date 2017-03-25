Несколько сотен человек сегодня возложили цветы к памятнику Свободы в память о жертвах депортации 25 марта 1949 года, свидетельствуют наблюдения агентства LETA.

В шествии от Музея оккупации Латвии до памятника Свободы приняли участие несколько сотен человек, среди которых были председатель Сейма Инара Мурниеце и другие политики. Участники шествия держали в руках флаги трех балтийских государств.

Около памятника Свободы перед возложением цветов состоялась смена почетного караула.

С речью к присутствовавшим обратился президент Латвии Раймонд Вейонис. Он сказал, что сегодня отмечается один из самых тяжелых дней в истории Латвии, поскольку 25 марта 1949 года было депортировано более 42 тыс. латвийских жителей.

Эту трагедию нельзя забывать, так как главной целью депортации было сломить дух сопротивления, однако мечта о свободной Латвии никуда не исчезла, сказал Вейонис.

"От угрозы репрессий не был застрахован никто. О нечеловечности режима особо свидетельствует то, что среди вывезенных было много стариков и детей", — заявил в своей речи возле памятника Вейонис. Он назвал этот день одной из самых мрачных страниц в истории Латвии, отметив, что "в наше время трудно осознать, что на территории Латвии за один день было пленено и увезено больше людей, чем сейчас живет во всем Огрском крае". В Сибирь отправили около 44 тысяч человек.