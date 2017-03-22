В решениях о реформах в налоговой политике близится решающий момент, важный для всего государства в целом, заявил в среду президент Латвии Раймонд Вейонис после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Решения в налоговой политике будут своего рода этапом оценки работы правительства, они покажут также, способна ли коалиция договориться, отметил он. Президент подчеркнул значение налоговой реформы для общества, указав, что от этих решений будут зависеть также остальные реформы — в здравоохранении, образовании и госуправлении.

"Мы не должны разочаровать, во-первых, предпринимателей, поскольку они ждут стабильного видения налоговой политики, чтобы можно было планировать инвестиции, и, во-вторых, жителей и общество в целом, поскольку они должны планировать доходы и расходы", — сказал Вейонис.

Президент подчеркнул также, что самоуправления должны поддержать правительство в принятии решений о налоговой политике. Вейонис уверен, что правительство под руководством премьера готово принять важные решения в отношении налоговой политики, и коалиция и самоуправления в этом вопросе должны проявить ответственность.

На реформы необходимо смотреть в долгосрочной перспективе и быть готовыми, проводя какую-то реформу, что-то и потерять, указал он.

"В краткосрочной перспективе любая реформа может принести ущерб, но предложенная налоговая реформа даст результат всем в долгосрочной перспективе, и это самое важное", — подчеркнул Вейонис.

Как сообщалось, предложенная Минфином налоговая реформа предусматривает снижение ПНН до 20%, отмену налога солидарности и сохранение налога с микропредприятий.