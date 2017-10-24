Президент Латвии Раймонд Вейонис в целом поддерживает перевод образования на латышский язык, но полагает, что делать это надо постепенно. В интервью Латвийскому Радио глава государства отметил, что в случае, если осуществить реформу сразу, могут возникнуть проблемы с подготовкой учителей, работающих в школах национальных меньшинств. Необходимо время, чтобы педагоги смогли преподавать предметы на хорошем латышском языке.

Вейонис считает, что переводить все образование на латышский язык необходимо, "потому что у нас в Латвии латышский язык является единcтвенным государственным языком". Он также подчеркнул, что до сегодняшнего дня для того, чтобы осуществить изменения в этой сфере до конца, не хватало политической воли.

Оценивая первую акцию протеста против намеченных реформ в сфере образования, Вейонис отметил, что у него возникло впечатление, что митинг был не против реформы, а преследовал некие политические цели.