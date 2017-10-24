Вейонис считает, что переводить все образование на латышский язык необходимо, "потому что у нас в Латвии латышский язык является единcтвенным государственным языком". Он также подчеркнул, что до сегодняшнего дня для того, чтобы осуществить изменения в этой сфере до конца, не хватало политической воли.
Оценивая первую акцию протеста против намеченных реформ в сфере образования, Вейонис отметил, что у него возникло впечатление, что митинг был не против реформы, а преследовал некие политические цели.