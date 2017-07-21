Одна из целей передачи в Сейм на пересмотр поправок к закону о кредитных учреждениях достигнута, считает президент Латвии Раймонд Вейонис.

Как сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии, вернув поправки в парламент, Вейонис не допустил оказания на суд влияния при рассмотрении дела о неплатежеспособности Trasta komercbanka и назначения администратора неплатежеспособности данного банка. Поэтому одна из целей повторного рассмотрения поправок достигнута — суд рассмотрел дело в соответствии с действующими нормами.

Применение спорных норм закона о кредитных учреждений на практике покажет, как они усовершенствуют процесс отбора ликвидаторов кредитных учреждений и администратора неплатежеспособности, считает президент.

По Конституции Латвии, президент не может второй раз вернуть в Сейм на пересмотр не измененные Сеймом поправки, и если Сейм не изменил закон, президент должен его провозгласить.

Как сообщалось, Сейм сегодня без изменений повторно утвердил спорные поправки к закону о кредитных учреждениях, возвращенные президентом Раймондом Вейонисом парламенту на пересмотр.

За утверждение поправок проголосовали 49 депутатов, 20 были против, а 15 парламентариев в голосовании не участвовали.

Бюджетная комиссия парламента, передавая поправки на повторное утверждение без изменений, обосновала это тем, что больше нет обстоятельств, которые существовали в момент рассмотрения Сеймом данных поправок, а именно, предстояло назначить администратора Trasta komercbanka.

Президент 16 июня вернул спорные поправки на пересмотр, указав, что процесс их принятия вызывает опасения по поводу подлинных целей отдельных норм. Положительно оценивая усовершенствование регулирования процесса неплатежеспособности и практики его применения, президент указывал, что разработка отдельных связанных с предотвращением конфликта интересов норм вкупе с процессом ликвидации Trasta komercbanka вызывает подозрения в желании повлиять на конкретные процессы.

Поправки существенно сужают круг потенциальных кандидатов в ликвидаторы и администраторы кредитных учреждений и ограничивают возможности найти наилучшего кандидата, поэтому обоснование необходимости спорных норм непонятно, заявил Вейонис.