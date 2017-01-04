Президент отметил, что любой депутат имеет возможности выражать свое мнение, но с точки зрения Латвии подобные поступки неприемлемы. В то же время он подчеркнул, что, хотя мнения депутатов могут отличаться, это не влияет на внешнюю политику ЕС и Латвии. "Мы придерживаемся значительно отличающихся взглядов по этим вопросам", — сказал Вейонис.

Премьер-министр Марис Кучинскис также согласился, что подобное поведение неприемлемо. Он подчеркнул, что депутаты были избраны жителями Латвии, и выразил надежду, что в будущем латвийцы сделают соответствующие выводы.

Как сообщалось, депутаты Европарламента Ивета Григуле (СЗК), Андрей Мамыкин ("Согласие") и Татьяна Жданок (Русский союз Латвии) проголосовали против резолюции Европарламента, призывающей активно противостоять пропаганде России и террористических организаций. Мамыкин и Жданок в прошлом году также побывали в Сирии, где встретились с президентом этой страны Башаром Асадом.