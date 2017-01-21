Вейонис пожелал Трампу успехов и выносливости на посту президента США, сообщает пресс-служба президента Латвии.

Раймонд Вейонис уверен, что нынешние дружественные связи Латвии и США сохранятся, а в будущем стратегическое партнерство между двумя странами еще более укрепится.

Президент Латвии акцентировал внимание на сотрудничестве в области безопасности, напомнив, что соответствующее решение в отношении безопасности Латвии и стабильности всего региона было принято на саммите НАТО в Варшаве. Он пообещал, что Латвия и в дальнейшем будет работать для расширения и углубления сотрудничества двух стран.

Как сообщалось, Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января в Вашингтоне. Торжественная церемония инаугурации нового президента прошла около Капитолия.