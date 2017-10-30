31 октября Вейонис примет участие в торжественной церемонии в Виттенберге, где в 1517 году Мартин Лютер обнародовал свои тезисы против продажи индульгенций, что стало началом протестантской Реформации.

"Идеи Лютера очень быстро преобразили Европу и через несколько лет достигли Ливонии и Риги. Это способствовало появлению латышской письменности и культурных текстов на латышском языке, распространению печатных работ и знаний, а затем и изданию книг", — подчеркнул Вейонис.

В торжественных мероприятиях в честь 500-летия Реформации у виттенбергской Замковой церкви и Ратуши примут участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель, гости из многих европейских стран.

Во время визита в Германию у Вейониса состоится также двухсторонняя встреча со Штайнмайером.