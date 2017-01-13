Президент Латвии Раймонд Вейонис во время встречи с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой призвал Минфин серьезно взяться за зарплаты "в конвертах" и предотвращение схем мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), сообщили агентству LETA в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что необходимо разработать такую налоговую политику, которая снизит социальное неравенство в обществе, будет способствовать ведению предпринимательской деятельности и повысит уровень доверия жителей государству. "Цель — сделать людей более зажиточными. Общими усилиями надо помочь вырасти среднему классу, который является фундаментом стабильного и демократичного государства", — сказал президент.

Вейонис отметил, что основные направления налоговой политики надо разработать к апрелю этого года с учетом мнений латвийских предпринимателей, экспертов и международных организаций.

Также президент призвал министра финансов при разработке налоговой политики рассмотреть возможность использования налогов на энергию, чтобы снизить налоги на рабочую силу. Согласно выводам комиссии по энергетической безопасности при президенте, в мире стремительно развиваются менее энергозатратные экономики.

Президент раскритиковал работу по сокращению доли теневой экономики, призвав министра финансов более серьезно взяться за зарплаты "в конвертах" и предотвращение схем мошенничества с НДС.

По оценкам экспертов, доля теневой экономики в Латвии в 2016 году составляла 21,3% от ВВП, что больше, чем в соседних Литве и Эстонии.