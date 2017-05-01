Президент Латвии Рамонд Вейонис 1 мая, в годовщину Дня созыва Конституционного собрания Латвийской Республики, призвал жителей быть уверенными в Латвии и быть ей верными, чтобы страна процветала.

Президент напомнил, что 1 мая 1920 года избранные народом представители начали работу над Основным законом Латвии, чтобы молодое государство быстро развивалось.

"Принятая собранием Конституция давала людям надежду на восстановление свободы во время оккупации, на основе Конституции мы восстановили свою независимость, Конституция вдохновляет нас на работу на благо Латвии", — сказал Вейонис.

Конституционное собрание ЛР было избрано 17-18 апреля 1920 года в ходе всеобщих выборов. В голосовании могли участвовать все граждане страны старше 21 года.

Первое заседание Конституционного собрания состоялось 1 мая 1920 года, и его председателем был избран Янис Чаксте, который позже стал президентом Латвии. Одной из главных задач Конституционного собрания была разработка Конституции Латвии — эта работа длилась почти два года, до 1922 года.

Конституционное собрание провело 213 заседаний и приняло 205 законов и завершило свою деятельность одновременно с созывом 1-го Сейма осенью 1922 года.