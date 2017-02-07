Президент обратил внимание членов комиссии на то, что поправки к закону, переданные на второе чтение, возможно, не соответствуют Конституции ЛР и международным обязательствам Латвии, сообщили агентству LETA в пресс-службе президента.

Нежелательно в нормы закона включать исключения, которые по своей сути противоречат соблюдению прав ребенка и могут служить предпосылкой для нарушения основных прав ребенка, указывает глава государства в письме депутатам Сейма.

"Прихожу к выводу, что в законе планируется закрепить принцип, предполагающий, что в отдельных случаях в интересах ребенка вырасти не в семье, а в детском доме", — пишет президент.

Вместе с тем в Конвенции ООН о правах ребенка отмечается, что наилучшей средой для полноценного и гармоничного развития ребенка является семья, напоминает Вейонис.

Также президент обращает внимание, что уже сейчас в законе о защите прав детей в первую очередь закрепляет право ребенка вырасти с опекуном или в приемной семье, а воспитание в детдоме обеспечивается лишь в том случае, если воспитание у опекуна или в приемной семье не подходит конкретному ребенку.

Президент призывает приложить все усилия, чтобы принцип, содержащийся в первом предложении ч. 3.1 ст. 27 закона о защите прав детей, полноценно реализовывался. Изменения в нормах закона должны содействовать скорейшему и полноценному применению норм закона на практике, а не препятствовать их применению на практике.