Президент Латвии Раймонд Вейонис в понедельник, 31 июля, отправится с рабочим визитом в Таллин, где состоится встреча президентов трех Балтийских государств с вице-президентом США Майком Пенсом, сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии.

Во время встречи будут обсуждаться ситуация с безопасностью в регионе, стратегическое сотрудничество Балтийских стран и США в области обороны и безопасности, отношения ЕС и США, сотрудничество в борьбе с глобальным терроризмом и с угрозами для кибер- и информационного пространства.

"В этом году выполнено принятое на саммите НАТО в Варшаве исторически важное для Латвии решение, и в трех Балтийских странах и Польше размещены батальоны многонациональных сил альянса. Мы благодарны США и всем союзникам за солидарность и единство в выполнении этого решения. Латвия серьезно относится и к своим обязательствам перед НАТО, и к своей безопасности, и продолжает вкладывать средства в оборону государства. Это является основой для еще большего углубления сотрудничества с нашими союзниками, в том числе стратегическими — США", — подчеркивает Вейонис.