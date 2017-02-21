Вейонис направил Сейму письмо, в котором предлагает разработать поправки к закону об общем образовании, сообщили агентству LETA в пресс-службе президента.

Поправки должны предусматривать, чтобы при реорганизации или ликвидации учебного учреждения учитывались показатели качества образования в конкретном учебном учреждении, число жителей в самоуправлении и демографические прогнозы, доступность образования и интересы самоуправлений.

"Цель реформы образования — ребенок, получающий качественное образование независимо от места проживания. Для достижения качества образования необходимо концентрировать доступные ресурсы, чтобы улучшить содержание образования, а также повысить зарплаты педагогам. Поэтому надо менять существующую сеть учебных учреждений, принимая решения на основе четких, установленных законодательством и понятных обществу правил", — отметил Вейонис.

Президент высоко оценил реформы, начатые министром образования и науки, в том числе введение новой модели оплаты труда педагогов и разработку содержания образования и методик, отвечающих современным требованиям. Одновременно Вейонис призвал правительство сделать следующие шаги и принять решения в области образования, несмотря на приближающиеся выборы в самоуправления.

Вейонис отметил, что число вузов и учебных программ, финансируемых из госбюджета, в Латвии по-прежнему очень велико.

"Чтобы добиться повышения качества высшего образования, содействовать его конкурентоспособности на международном уровне и экспортной способности, важно концентрировать человеческие и финансовые ресурсы", — сказал Вейонис, призвав министра образования продолжать начатые реформы.