Латвийское общество ветеринарных врачей (ЛОВВ) предупреждает: в Московской и Смоленской областях РФ за 12 дней констатировано 60 случаев бешенства. Ежедневно российские ветеринары регистрируют новых заболевших и умерших животных. В этой связи латвийские специалисты призывают быть бдительными и вовремя вакцинировать своих домашних животных.

Как отмечают в ЛОВВ, Латвии присвоен статус страны, в которой нет бешенства, однако многие владельцы домашних животных при этом игнорируют установленные законным порядком нормы об обязательном вакцинировании своих питомцев против бешенства.

В частности, многие люди даже не могут себе представить, какую смертельную опасность может представлять стая не привитых от бешенства кошек. Для распространения инфекции нет границ, она проникает туда, где есть люди и животные. И хотя дикие звери получают оральную вакцину, Латвия не защищена от проникновения бешенства с собаками, котами или хорьками. У латвийских ветеринаров есть печальный опыт общения с вывезенными из России животными, которых не вакцинировали от бешенства. Для вспышки эпидемии достаточно всего одной собаки, зараженной бешенством.

Глава ЛОВВ Мара Видужа призвала, в первую очередь, соблюдать осторожность жителей приграничных с Россией районов. Если собаки, коты или хорьки еще не привиты, а также, если срок действия вакцинации закончился, немедленно обращаться в ветклинику.

Если собака, которая не была привита или срок вакцинации закончился, совершит нападение на человека, то, согласно правилам Кабинета министров, животное усыпят, а образцы ткани направят на лабораторные исследования. В таком случае владельцу собаки придется оплатить все расходы потерпевшей стороне, а также Продовольтсвенно-ветеринарной службе, которая проводит анализ проб. Иногда общая сумма расходов превышает сотни евро.