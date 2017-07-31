США сейчас и всегда будут вместе с Балтийскими странами и их народами, заявил вице-президент США Майк Пенс во время своего визита в понедельник в Таллинне.

"Мне доверена честь донести до вас очень простую весть от президента Соединенных Штатов Америки", — сказал Пенс на совместной пресс-конференции с президентами Эстонии, Латвии и Литвы.

"Президент направил меня сюда, чтобы сообщить, что мы — с вами. Мы с народами Эстонии, Латвии и Литвы и с их государствами и всегда будем вместе с ними", — подчеркнул вице-президент.

Для Соединенных Штатов Америки нет малых союзников, подчеркнул Пенс.

Политик напомнил, что США и Европу на протяжении истории связывала приверженность идеалам свободы. Он заверил, что США выступает в защиту непреходящих ценностей, объединяющих США и Европу — свободы, демократии и законности. Он подчеркнул, что на первое место президент Дональд Трамп ставит вопросы безопасности и процветания США, но при этом "Америка прежде всего" не означает "Только одна Америка".

Пенс отметил, что президент Трамп требует от всех стран НАТО вносить в укрепление безопасности по 2% от ВВП. Он напомнил, что Эстония является одной из пяти стран альянса, которые выполняют этот критерий, а вскоре этого уровня достигнут также Латвия и Литва.

Пенс в своем выступлении напомнил о годах оккупации Балтийских стран. "В своих сердцах вы хранили огонь свободы. Для нас было делом чести отстаивать вас", — сказал Пенс, подчеркнув, что США не признавали оккупацию стран Балтии.