В столице число нетрафарированных патрульных авто, учитывая общую интенсивность движения, будет наибольшим.

До этого в распоряжении Дорожной полиции имелись семь нетрафарированных автомобилей, использовавшихся в повседневной работе. Пять из них — марки Subaru, две — марки Opel.

Нетрафарированные полицейские машины показали себя достаточно эффективным средством в качестве контроля за участниками дорожного движения, например, при контроле за агрессивной манерой вождения.

Как сообщалось, в этом году Госполиция и Дирекция безопасности дорожного движения продолжат работу по внедрению стационарных и переносных фоторадаров. Сейчас в Латвии установлено 40 стационарных фоторадаров, в этом году планируется поставить 20 штук, в 2018-м — еще 40 штук. За прошлый год с помощью стационарных фоторадаров было выписано штрафов за нарушения на дорогах на общую сумму 3,7 млн евро.