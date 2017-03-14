Для предотвращения весеннего паводка на Плявиньской ГЭС вечером 12 марта были открыты шлюзы. В понедельник Екабпилсский сайт Radio1.lv опубликовал сделанную на ГЭС видеозапись.

Шлюзы были открыты для того, чтобы понизить уровень воды в Даугаве и уменьшить ледовые заторы на реке. Соответствующие указания дали специалисты Государственной пожарно-спасательной службы.

Ранее уже сообщалось, что паводок уже нанес ущерб общественным зданиям, инфраструктуре и частному сектору в Плявиняс. Сумма ущерба уточнятся, но предполагается, что она может достичь 100 000 евро. Сейчас уровень воды в Даугаве упал ниже критической отметки, но ситуация ситуация в Плявиняс по-прежнему неспокойная. По прогнозам синоптиков, скопления льда в Плявиняс могут исчезнуть за несколько дней, но если будет мороз, ситуация не изменится.

С вечера воскресенья уровень воды в Плявиняс понизился на 33 см и упал ниже отметки 11 метров.