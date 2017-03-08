В Плявиняс на реке Даугава в тестовом режиме была проверена новая самоуправляемая ледовая пила Marta. Испытание пилы проводилось в заливе Бебрулеяс.

Около Плявиняс толщина льда на Даугаве сейчас составляет 40 сантиметров. Решение о том, что надо распилить толстый лед, принималось на заседании комиссии Гражданской обороны. В заседании участвовали председатель Плявиньской краевой думы Гунта Жилде, представители Госполиции и Пожарно-спасательной службы.

В заявлении самоуправления объясняется, что пока лед на Даугаве в районе Плявиняс ровный и его нагромождений нет. Представители самоуправления утверждают, что угрозы затопления пока нет, но ответственные службы в случае необходимости готовы будут отреагировать на ситуацию.

Ледовая пила Marta для Плявиньского краевого самоуправления изготовлена по специальному заказу: она разработана по прототипу Огрской ледовой пилы, но с некоторыми улучшениями.

Пила используется для того, чтобы привести в движение лед на реке и избежать накопления льда. По сравнению с метдоами, которые применялись ранее (рассыпание торфа с воздуха или принудительный взрыв льда), ледовая пила не причиняет вред окружающей среде, поскольку работает на биотопливе.

Как сообщалось, что в результате разлива Даугавы в Даугавпилсском крае оказались отрезаны от внешнего мира четыре села, в которых проживают более десяти человек.