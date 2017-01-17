ВИДЕО: Под Тукумсом шоферу пришлось уговаривать косулю уйти с дороги

Foto: Facebook

Житель Латвии Лаурис Пукайнис разместил в своем профиле на Facebook видеозапись случая на одной из дорог в окрестностях Тукумса, когда его машина не могла проехать дальше из-за стоявшей на дороге косули. Животное не реагировало на автомобиль, и водителю пришлось начать разговаривать с ним.