В комментариях под видео пользователи Facebook отметили, что видели эту косулю на улицах населенного пункта Туме, и выразили подозрение, что необычное поведение косули могло быть связано с травмой или болезнью.
ВИДЕО: Под Тукумсом шоферу пришлось уговаривать косулю уйти с дороги(11)
Foto: Facebook
Житель Латвии Лаурис Пукайнис разместил в своем профиле на Facebook видеозапись случая на одной из дорог в окрестностях Тукумса, когда его машина не могла проехать дальше из-за стоявшей на дороге косули. Животное не реагировало на автомобиль, и водителю пришлось начать разговаривать с ним.
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