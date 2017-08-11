ВИДЕО: Земессарги оттачивают боевые навыки в США

На протяжении нескольких недель взвод 4-й пехотной бригады Земессардзе совместно с военнослужащими Дании участвовал в учениях Northern Strike, проводимых в США . Национальные вооруженные силы Латвии выложили в сеть видео, снятое в ходе этих упражнений. В целом от Латвии участвует более 70 профессиональных солдат и земессаргов. Учения организует Национальная гвардия штата Мичиган.

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