В ралли "Gumball 3000", которое в этом году стартовало 2 июля в Риге, принимает участие экипаж из Латвии — на "Ferrari 488 GTB", стоимостью в несколько сотен тысяч евро. Автомобилем управляет финн Кари Валрус со своей спутницей жизни, девушкой Бетией из Латвии.

На трассе им удалось разогнаться до 330 км/ч, свидетельствуют записи, опубликованные Бетией в социальной сети Instagram.

Со слов Бетии, 330 км/ч — это максимальная скорость езды и до сих пор наивысшее достижение их семьи. Такая скорость движения, судя по остальным фотографиям и хронологии их публикации, достигнута на дорожном участке из Словакии в Хорватию. Необходимо отметить, что в этих странах максимально разрешенная скорость движения на шоссе составляет 130 км/ч.

"We hit the family record 330 (мы достигли семейного рекорда в 330 – пер.)," гласит комментарий под видео, на котором видно дублирующий цифровой экран спидометра со скоростью 330 км/ч.

We hit the family record 330😜 #teamtsar #gumball3000team117 A post shared by Žozefīna (@zozefe) on Jul 4, 2017 at 1:40am PDT