На трассе им удалось разогнаться до 330 км/ч, свидетельствуют записи, опубликованные Бетией в социальной сети Instagram.
Со слов Бетии, 330 км/ч — это максимальная скорость езды и до сих пор наивысшее достижение их семьи. Такая скорость движения, судя по остальным фотографиям и хронологии их публикации, достигнута на дорожном участке из Словакии в Хорватию. Необходимо отметить, что в этих странах максимально разрешенная скорость движения на шоссе составляет 130 км/ч.
"We hit the family record 330 (мы достигли семейного рекорда в 330 – пер.)," гласит комментарий под видео, на котором видно дублирующий цифровой экран спидометра со скоростью 330 км/ч.