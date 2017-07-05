На трассе им удалось разогнаться до 330 км/ч, свидетельствуют записи, опубликованные Бетией в социальной сети Instagram.

Со слов Бетии, 330 км/ч — это максимальная скорость езды и до сих пор наивысшее достижение их семьи. Такая скорость движения, судя по остальным фотографиям и хронологии их публикации, достигнута на дорожном участке из Словакии в Хорватию. Необходимо отметить, что в этих странах максимально разрешенная скорость движения на шоссе составляет 130 км/ч.

"We hit the family record 330 (мы достигли семейного рекорда в 330 – пер.)," гласит комментарий под видео, на котором видно дублирующий цифровой экран спидометра со скоростью 330 км/ч.

We hit the family record 330😜 #teamtsar #gumball3000team117 A post shared by Žozefīna (@zozefe) on Jul 4, 2017 at 1:40am PDT

A post shared by Žozefīna (@zozefe) on Jul 3, 2017 at 10:51pm PDT
A post shared by Žozefīna (@zozefe) on Jul 2, 2017 at 2:40pm PDT
A post shared by Žozefīna (@zozefe) on Jul 2, 2017 at 1:39pm PDT
A post shared by Žozefīna (@zozefe) on Jul 4, 2017 at 5:28am PDT
A post shared by Žozefīna (@zozefe) on Jul 1, 2017 at 8:11am PDT

A post shared by Žozefīna (@zozefe) on Jun 27, 2017 at 9:08am PDT