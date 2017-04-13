По мнению экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, 100-летний юбилей Латвии — важнейшее событие в жизни страны, и все дискуссии о выделении на празднование большего финансирования являются бессмысленными.

"У латышей есть такая болезнь: в советское время им говорили, что все можно получить бесплатно, но нет таких вещей, как бесплатные обеды. У всего есть соя цена", — указала бывшая глава государства в интервью Латвийскому Радио, добавив, что любое дело требует и денег, и приложения усилий.

Вике-Фрейберга подчеркнула, что "нельзя ссориться и клянчить по сантиму".

"Скоро придется говорить, что, может быть, и дышать нам не надо: это требует от нас больших усилий или за воздух придется платить деньгами. Я не знаю. Это может дойти до абсурда", — считает экс-президент.

Отвечая на вопрос, что должна сделать Латвия накануне своего 100-летнего юбилея, Вайра Вике-Фрейберга пояснила, что необходимо привести в порядок систему здравоохранения, систему образования и правовую систему.