Как сообщает Lsm.lv, Затлерс отметил, что в случае, если Латвия действительно перейдет на практику избрания народного президента, то Россия будет стараться, чтобы победил выгодный ее интересам человек. "Россия вмешивалась в президентские выборы во Франции и США, не говоря уж о Чехии и Молдове", — пояснил политик. Он также заявил, что действующая сейчас процедура, когда президента выбирает Сейм, более надежна. "Повлиять на 51 депутата чтобы те приняли какое-то неразумное решение, очень трудно. А на публичные выборы повлиять современными средствами очень легко", — считает Затлерс.

Вике-Фрейберга же считает, что влияние России на всенародные выборы было бы "раскушено" в Латвии мгновенно: сразу стало бы ясно, какая газета с какими аргументами и в каком тоне за кого выступает, а где интернет-ресурс пытается кого-то очернить. Однако в целом экс-президент подвергла сомнению факт того, что народ Латвии способен сделать правильный для страны выбор.

"Скажем так, по статистике нормальный интеллект только у половины населения. Четверть умнее среднего, а четверть — менее умна, чем в среднем", — добавила она. Зато,по оценке Вике-Фрейберги, всенародно избранному президенту жители страны доверяли бы больше. Но только при условии, что государство обеспечило бы жесткий контроль за денежными потоками, идущими к кандидатам в президенты и их окружению.

Раймонд Вейонис считает, что всенародные выборы президента могли бы состояться уже в 2019 году. К тому же стоит расширить полномочия главы государства. С таким призывом Вейонис в четверг, 22 июня, обратился к депутатам на последнем заседании Сейма весенней сессии.

Президент страны отметил, что жители Латвии уже длительное время недовольны государственным управление и порядком принятия решений. Ситуацию может исправить реформа, которая расширит полномочия президента страны.

Всенародно избранному президенту Латвии следовало бы предоставить право инициировать роспуск Сейма, считает Вейонис.

Вейонис призвал парламент не медлить и направить на рассмотрение необходимые поправки к Конституции уже осенью этого года.

Согласно действующему порядку президента Латвии избирает Сейм большинством голосов депутатов — не меньше 51 голоса.

Напомним, что рабочая группа для оценки возможностей расширения президентских полномочий и порядка избрания главы государства была сформирована юридической комиссией Сейма в начале 2015 года, вскоре после выборов парламента 12-го созыва. Однако выполнение подготовленных ею предложений может затруднить близость следующих выборов Сейма, которая может повлиять на дискуссию о внесении изменений в Конституцию страны и законы. Это в среду на заседании комиссии признал и руководитель рабочей группы Ринголд Балодис. По предложению председателя юридической комиссии Гайдиса Берзиньша подготовленное рабочей группой заключение будет направлено фракциям с просьбой до 29 сентября дать свои оценки, пишет газета Diena.