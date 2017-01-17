В частности, бывшая политик раскрыла, что намеревалась спустя полвека перевезти из Канады на Первое Лесное кладбище останки своего сына, прожившего лишь один день. "В Монреале покоится наш сынок, который родился и умер в 1966 году. Мы с мужем уже оформили все документы, потому что надеялись с мужем, что и нас самих похоронят на родине. Поэтому заранее начали подготовку семейных могил. Если все прошло бы гладко, то перезахоронение сыночка могло произойти на его следующий день рождения или смерти — 28 или 29 апреля. Но как нам теперь класть ребенка в могилу, над которой мой народ надругался своей ненавистью, злостью и завистливостью, и даже обвинениями в преступном деянии?".

Также Вике-Фрейберга допустила возможность того, что теперь после смерти ее могут похоронить в Канаде, "пусть и в чужой земле, где ни у кого не может появиться мысли, что можно завидовать последнему пристанищу человека". Вторым вариантом захоронения, по ее словам, может стать кремация, после которой ее прах "без проклятий завистников" развеют над частными владениями в сельской местности Латвии. "И тогда я каждую весну смогу расцвести лютиками", — отметила бывшая президент.

Помимо этого, Вике-Фрейберга перечислила трагедии, настигнувшие ее семью. Отца в 1938 году "замотали во флаг Латвии и опустили в бездну Атлантийского океана", брата матери нашли расстрелянным на части с самолета летом 1941 года. Брат отца Вилис был смертельно ранен в живот, когда в 1944 году легионеры Waffen SS вместе с войсками нацистской Германии отступали через Белоруссию. Сестренка Марите умерла в 1945-м в Германии, где "русские солдаты разгромили и сровняли с землей кладбище".

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) проверит информацию о том, что Вайра Вике-Фрейберга при помощи посредников получила место на Первом Лесном кладбище. Представитель БПБК Лиене Душа пояснила, что Вике-Фрейберга больше не является государственным должностным лицом. Поэтому бюро оценит прозвучавшую в СМИ информацию и примет решение о необходимости начала проверки.

Информацию о том, что Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте, обнародовала газета Diena. По данным газеты, на Первом и Втором лесных кладбищах могилу "со стороны" получить невозможно. Первое лесное кладбище является частично закрытым. Здесь места могут получить только те у кого, уже есть захоронения и они "заполнены". Тем не менее, место на Первом лесном кладбище получила Вайра Вике-Фрейберга. Как это произошло, ни экс-президент, ни другие лица изданию рассказать не пожелали.