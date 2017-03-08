"В Международный женский день шлю самый теплый привет девочкам и женщинам во всем мире и сердечно поздравляю тех, кого тот факт, что они родились женщинами, ни на миг не удержал от воплощения своей мечты и развития своих талантов! Ну а тем, кому до сих пор приходится сталкиваться с огромными трудностями и дискриминацией, я выражаю свою поддержку в их попытках преодолеть препятствия! Желаю храбрости сохранить веру в свои стремления и найти успокоение в том, что они не одиноки", — написала экс-президент.