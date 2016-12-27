"Как сказал известный английский поэт, ни один человек и ни один народ не является необитаемым островом. Принадлежность к народу дает чувство общности, близости, эмоциональной поддержки, община стоит у тебя за спиной и поддерживает. Но, как и любая привилегия, это несет с собой и обязанности. В поколении моих родителей и в моем, у детей эмиграции, травмированных потерей родины, чувство патриотизма было высоким. Мне было привито желание дать своему народу то, что ему не хватало, в том числе и признание в мире" — сказала экс-президент.

По ее мнению, среди тех, кто покинул Латвию, многие продолжают чувствовать с ней сильную эмоциональную связь, но достаточно и таких, кто эту связь отвергает. "Латыши за границей активизируются. Создают хоры и танцевальные коллективы, устраивают праздники песни в Ирландии и Германии", — добавила Вике-Фрейберга.