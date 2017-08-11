Член правления Латвийского объединения регионов (ЛОР), депутат Лиепайской думы Янис Вилнитис не примет предложение занять должность председателя ЛОР и надеется на то, что на этот пост вернется Мартиньш Бондарс.

Свое решение он мотивировал рядом обстоятельств, в том числе сильной занятостью. "Я никогда не скрывал, что мой приоритет — Лиепая. Нежавно я стал председателем правления Лиепайской СЭЗ. Нужно работать над проектами, знакомиться с предприятиями. Осенью следующего года я готовлюсь начать руководить городом. Еще руководить нужно моим предприятием "Лиепаяс папирс"", — сказал он.

При этом Вилнитис продолжит работать в правлении ЛОР. В правлении продолжают работать двое из трех членов, и в таком составе оно способно принимать решения. 15 августа состоится встреча правления с собранием представителей ЛОР и с фракцией, на которой будут обсуждаться возможная реорганизация и необходимость поправок к уставу.

Вилнитис считает, что у ЛОР в регионах достаточно сильных лидеров, которые могут взять на себя руководство. Что касается возвращения Бондарса, то "партия вложила в него слишком большие ресурсы, чтобы отпустить просто так". Вилнитис считает, что уход Бондарса из руководства ЛОР был эмоциональным решением.