"Есть новая группа людей, которые не были в политике. Они обладают широким мировым видением и опытом. У них либерально-демократические взгляды, которые обладают силой, особенно в нынешний момент, когда дела в латвийской политике пошатнулись. Латвийской политике жизненно необходим приток молодых людей, которым важны либеральные демократические ценности. В свое время "Единство" было платформой, которая могла объединить людей с такими ценностями, но в течение времени предложение таких ценностей уменьшилось", - пояснила Винкеле.

Она признала, что покинувшая "Единство" пятерка готова присоединиться к этой группе единомышленников. При этом политик подчеркнула, что главный факт в данной ситуации - это готовность молодых людей немного отложить свои дела в сторону и работать над созданием нового политического пространства Латвии.

Как уже сообщалось, депутаты Сейма Интс Далдерис, Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин вышли из партии "Единство".

В то же время депутаты продолжат работать во фракции "Единства". Как сообщила ее руководитель Солвита Аболтиня, они были избраны по списку "Единства" и больших идеологических разногласий по вопросам, которые рассматривает фракция, нет.

Юдин сообщил, что вышедшие из партии депутаты продолжат конструктивную работу и будут поддерживать правительство. Он рассказал, что в настоящее время идет работа над созданием новой партии, но пока воздержался назвать людей, которые в нее войдут.

В свою очередь Чигане отметила, что в политическом спектре Латвии имеется спрос на центристскую партию с четкой проевропейской позицией. Учредить ее планируется до конца лета.