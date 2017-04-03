Во время официального визита президента Украины Петра Порошенко в Латвию 4 апреля в Риге будет запрещена остановка и стоянка транспортных средства (кроме оперативного транспорта и транспортных средств со специальными пропусками):

- с 7.00 до 13.00 на площади Пилс, на ул. Пилс на участке от Полю гате до площади Пилс, а также на ул. Маза Пилс на участке от Даугавас гате до площади Пилс;

- с 7.00 до 13.20 на левой стороне булв. Аспазии на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Театра и на правой стороне булв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Смилшу;

- с 7.00 до 16.30 на правой стороне булв. Бривибас на участке от здания Рижского окружного суда до ул. Элизабетес;

- с 7.00 до 14.30 на правой стороне ул. Мейстару на участке от ул. Калькю до ул. Зиргу;

- с 17.00 до 21.30 на обеих сторонах ул. Калькю (в обоих направлениях) на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.

С 10.55 до 11.20 перекроют движение:

- на перекрестке площади Пилс и ул. Муйтас;

- на перекрестке площади Пилс и ул. Торня (около Банка Латвии);

- на перекрестке площади Пилс и ул. Цитаделес.

В случае необходимости ограничат движение пешеходов:

- с 10.00 до 15.30 на площади Пилс;

- с 12.30 до 13.15 на площади около памятника Свободы;

- с 18.30 до 21.30 на Ратушной площади.

С 11.30 до 13.30 в случае необходимости могут закрыть движение водного транспорта по Городскому каналу на участке от пешеходного моста около Национальной оперы до моста через канал около Бастионной горки.

Наряду с тем, на 4 апреля также намечен митинг у Посольства Украины в Латвии. Соответственная заявка подана в Рижскую думу, пишет Miznews.lv.

"Мы приглашаем всех неравнодушных людей 4 апреля с 16:00 до 19:00 прийти к Украинскому посольству и присоединиться к нашему призыву: "Порошенко, останови войну, прекрати убийство детей, женщин, мирного населения независимого Донбасса!" — сказано в обращении, распространенном активистами через социальные сети.

"Президент Украины Петр Порошенко еще в 2014 г. обещал закончить войну на Донбассе в течение двух недель. Вместо этого он вновь и вновь посылает войска на Донбасс. Пока вы читаете эти строки, мощным обстрелам подвергаются пригороды Донецка, Ясиноватая, Авдеевка, Макеевка", — пишут авторы призыва.