В письме говорится, что устроитель мероприятия Sweet Events на своем сайте сообщает, что в программу "Золотого бала" входит встреча Нового года по российскому, латвийскому и европейскому времени.

Клотиньш подчеркивает, что в Риге, столице Латвии, повседневная жизнь и праздники протекают по латвийскому времени. Дом Черноголовых — один из символов Риги, которым управляет предприятие с капиталом Рижской думы Rīgas nami, а держателем долей капитала является председатель Рижской думы. И на мероприятиях частных компаний, если они проходят на объектах Рижской думы и ее предприятий, нужно уважать ценности Риги и ее ответственность перед государственными ценностями.

В Доме Черноголовых допустима встреча Нового года по европейскому времени, так как Латвия является членом ЕС, но встреча Нового года по российскому времени противоречит задаче Риги — защищать государственные ценности, к которым относится и жизнь по местному времени, считает депутат.

Ушаков сказал агентству LETA, что этого письма еще не получил и примет решение о дальнейших действиях, когда его получит.

Организаторы мероприятия указали, что на 23 часа запланирована встреча Нового года по московскому времени, а в полночь — по латвийскому. Мероприятие будет проводиться на латышском, русском и английском языках.