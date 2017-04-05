Всего в прошлом году на авто с не латвийскими номерами за нарушения правил парковки полицией Риги были выписаны 3624 протокола, это 7,5% от общего их числа. Однако в реальности нарушителей гораздо меньше, чем протоколов.

По данным муниципальных полицейских, они уже хорошо знают многих нарушителей в лицо "в номера" и, хотя точной статистики нет, по ощущениям в Риге есть машины на иностранных номерах, владельцев которых штрафовали 100-250 раз. При этом в рижской муниципальной полиции отмечают — они, в отличие от полиции других стран, никогда не игнорируют машины на иностранных номерах и в любом случае выписывают штраф.

Штраф за нарушение правил парковки в Риге составляет 30-40 евро (55 — за парковку на месте для инвалидов, не имея на то право). По подсчетам Delfi, это значит, что всего "иностранцы" в прошлом году должны были заплатить городу от 108 до 150 тыс. евро. Однако в муниципальной полиции Риги не знают — заплатили ли. И уповать они могут только на совесть автовладельцев, потому что пока нет механизма, который бы заставлял оплачивать штрафы за неправильную парковку владельцев авто с иностранными регистрационными номерами.

В Государственной полиции это Delfi подтвердили, но при этом отметили, что как раз сейчас ведется разработка механизма, который бы позволил "доставлять" подобные штрафы по месту регистрации всем, даже владельцам "машин-иностранок". Несколько лет похожая проблема была со штрафами за превышение скорости, которое фиксировали радары. Она давно решена и сегодня штраф находит владельца-европейца в любом случае, вне зависимости от страны регистрации номеров его автомобиля.

Пока же единственный действенный механизм "работы" с нарушителями на иностранных номерах заключается в эвакуации транспортного средства. Она возможна в трех случаях:

Если нарушитель стоит там, где нельзя и мешает движению, его можно эвакуировать сразу;

Если выписан штраф за неправильную парковку и через восемь часов после этого машина все еще стоит — ее тоже можно эвакуировать;

Если нарушитель уже один раз попадался на стоянке на местах для инвалидов и в течение года попался повторно — его можно сразу же эвакуировать.

При эвакуации машина забирается на штрафстоянку, откуда ее можно забрать только оплатив все сопутствующие штрафы и расходы — вне зависимости от того, регистрационные номера какой страны на ней установлены.