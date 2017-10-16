Владельцы здания на улице Марияс, 6, расположенного в центре Риги, не спешат выполнять ремонтные работы, предписанные ранее Рижской думой, чтобы предотвратить возможность обрушения одной из самых известных "рижских развалин", сообщил агентству LETA директор департамента имущества Рижской думы Олег Буров.

1 октября на улице Марияс, 6 с фасада здания на проезжую часть упал фрагмент облицовки. Ответственные службы Рижской думы определили, что владельцы давно пустующего дома с 9 до 16 октября должны провести все необходимые работы для обеспечения безопасности пешеходов и автомобилей.

Владельцы здания на улице Марияс до 16 октября должны были вокруг фасада нежилого здания установить леса и оценить его техническое состояние, а также соорудить на тротуаре тоннель для пешеходов.

Однако к вечеру 16 октября Рижская дума констатировала, что работы по обеспечению безопасности здания до конца не доведены и проводятся лишь формально. "В пятницу (13 октября) департамент получил письмо от одного из владельцев, в котором говорилось, что они не могут договориться о распределении денег (500 000 евро), которые выделяются для работ по консервации здания", — объяснил Буров.

Теперь департамент Рижской думы готовит владельцам письменное предупреждение, в котором проинформируют их, что самоуправление начнет само выполнять работы по принудительному приведению здания в порядок. Планируется, что Рижская дума начнет консервацию здания 1 ноября. Согласно предварительным расчетам, на это потребуется от 20 000 до 30 000 евро. Позже эту сумму дума потребует с владельцев дома-развалины.

В ходе работ по консервации дома планируется снять со здания декоративную сетку, с помощью экспертов оценить техническое состояние здания, установить леса, укрепить фасад и установить тоннель для пешеходов. Предусмотрено, что после выполнения работ декоративная сетка назад больше не будет установлена.

Представители владельцев дома 29 сентября на заседании комиссии Рижской думы по деградировавшим стройкам обещали до августа следующего года выполнять работы по реновации фасада здания-развалины. Проект реконструкции они обещали подать в стройуправление в течение недели, но так этого и не сделали.

Буров сомневается, что владельцы смогут реализовать проект реновации здания за 500 тысяч евро. "Если они между собой не могут договориться о 20 тысячах евро — как они это сделают с 500 тысячами? Возможно, обещание восстановить фасад здания было только формальностью, чтобы на время успокоить представителей комитета и население", — полагает глава департамента имущества Рижской думы.

При этом Олег Буров не исключает возможность, что штраф в размере 5000 евро, который изначально планировали выписать в том случае, если владельцы не восстановят здание до августа следующего года, будет выписан быстрее. Этот вопрос департамент решит после технического обследования здания.

Пятиэтажное жилое здание на ул. Марияс, 6 построено в 1904 году по проекту архитектора Константина Пекшенса. Здание находится в центре Риги, недалеко от вокзала, т/ц Origo и конечной остановки маршрутных такси. Собственность состоит из земли площадью 1432 кв. метров, на которой находится пятиэтажное жилое здание и подвал под двором.

Здание является архитектурным памятником местного значения, расположенного на территории памятника архитектуры государственного значения "Исторический центр Риги", который также внесен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Однако "памятник архитектуры местного значения № 7851" на протяжении многих лет также удостаивался нелестного звания "Самая знаменитая развалина Риги".

Жилое здание классифицировано как строение, деградирующее окружающую среду категории B, и к владельцам применяется повышенная ставка налога на недвижимую собственность. Кроме того, собственникам неоднократно поручалось провести работы по консервации здания и сохранить все важные исторические детали строения.