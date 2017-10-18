Здание, согласно детальному плану, находилось на затопляемой территории и вообще не могло быть там построено. Поэтому по решению суда его снесли, а издержки на работы по демонтажу здания (около 7000 евро) позднее взыщут с владелицы.

Руденко возражает, что, напротив, арендуемый ею земельный участок в дождливую погоду оставался не затопленным. Тем не менее, строительного разрешения у нее не было, и жилой домик, судя по всему, возводился без документов, но "с прицелом" на последующую легализацию строительства. Теперь он разрушен.

Поскольку договор на аренду садово-огородного участка у Руденко остался в силе, женщина пытается приспособиться к новым обстоятельствам — всерьез взвешивает возможность купить трейлер и зимовать в нем, так как деваться ей некуда.