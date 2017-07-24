Например, констатировано, что беженцам в Муцениеки остро не хватает одежды и обуви, пишет Skaties.lv. Общество Drošā Māja призывает жителей жертвовать ненужные предметы гардероба: особо нужны женские куртки, дождевики, нижнее белье и женская обувь 36-40 размеров. Актуальным является и оказание помощи беременным. "Маленьким детям нужны коляски. Требуется также еда для малышей в возрасте 6 месяцев", — пояснила глава общества Сандра Залцмане.

Мужчинам не хватает резиновых шлепок, летней одежды и обуви. Также дефицитом являются зонтики — из-за их отсутствия беженцы не смогли приехать на обучающие курсы в Риге.

При этом Управление по делам гражданства и миграции утверждает, что никаких проблем со снабжением беженцев в Муцениеки не наблюдается и никаких пожертвований со стороны латвийского общества мигрантам не нужно. Еду обеспечивают в должном количестве, а одежду поставляют через магазин сэконд-хенд в Риге, с которым заключен договор. Беженцам позволяется бесплатно выбирать там предметы гардероба и обувь.