Партия "Единство" в понедельник должна объявить кандидата на пост министра экономики, однако до сих пор единого мнения по этому вопросу нет, сообщает агентство LETA.

В неофициальных беседах в качестве кандидатов назывались имена депутата Рижской думы Вилниса Кирсиса, парламентского секретаря Министерства иностранных дел Занды Калныни-Лукашевицы, а также парламентского секретаря Министерства благосостояния Карины Плоки. Кирсис уже встречался в премьером Марисом Кучинскисом. Некоторые политики предполагают, что партия выдвинет на пост министра экономики именно его.

Часть депутатов Сейма от "Единства" - Анрийс Матисс, Дзинтарс Закис и Алдис Адамовичс - предлагают на пост главы минэкономики бывшего мэра Даугавпилса Яниса Лачплесиса (Латгальская партия). Лачплесис уже заявил о своей готовности занять эту должность, но, по неофициальной информации, он вряд ли получит поддержку большинства членов правления партии.

Имеется также информация о том, что в круг кандидатов входят парламентский секретарь Министерства внутренних дел Эвика Силиня, парламентский секретарь Министерства экономики Янис Упениекс и министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Ранее уже сообщалось, что нынешний министр экономики Арвилс Ашераденс оставит свой пост, чтобы возглавить парламентскую фракцию "Единства". Сейчас фракцией руководит Солвита Аболтиня, которая планирует сложить депутатский мандат.