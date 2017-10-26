Как пояснила представитель Департамента имущества Рижской думы Байба Гайлите, поврежден только верхний слой, а несущая конструкция цела.
По записи с камеры видеонаблюдения невозможно понять, как было повреждено стекло. О данном факте проинформированы полиция и страховая компания. Объем ущерба подсчитывается.
Декоративные стекла покрытия над подвальным этажом ЛНХМ уже меняли несколько раз. В первый раз это произошло из-за скейтбордистов. Авторам проекта реконструкции здания музея поручено найти способ защиты стеклянного пола от людей и техники.
Отдыхающих в сквере возле музея просят передвигаться по стеклянной поверхности только ногами.