В пятницу 20 октября по неизвестной пока причине было вновь повреждено одно из стекол покрытия над подземным залом Латвийского национального художественного музея (ЛНХМ), сообщает LETA.

Как пояснила представитель Департамента имущества Рижской думы Байба Гайлите, поврежден только верхний слой, а несущая конструкция цела.

По записи с камеры видеонаблюдения невозможно понять, как было повреждено стекло. О данном факте проинформированы полиция и страховая компания. Объем ущерба подсчитывается.

Декоративные стекла покрытия над подвальным этажом ЛНХМ уже меняли несколько раз. В первый раз это произошло из-за скейтбордистов. Авторам проекта реконструкции здания музея поручено найти способ защиты стеклянного пола от людей и техники.

Отдыхающих в сквере возле музея просят передвигаться по стеклянной поверхности только ногами.