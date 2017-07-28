27 июля ГПСС провела профилактический рейд в Кулдиге, проверив улицы и дворы на предмет неправильно припаркованных автомобилей. На лобовых стеклах "нарушителей" оставляли специальные листовки, разъясняющие, почему так делать не стоит. Акции такого рода проводят не для того, чтобы кого-либо наказать, а для привлечения жильцов многоквартирных домов к данной проблеме.
Во дворах проводят рейды, чтобы научить водителей правильно парковаться(16)
Foto: VUGD
Государственная пожарно-спасательная служба часто сталкивется со случаями, когда жители оставляют свои автомобили во дворах таким образом, что в случае необходимости пожарные не погут подъехать к месту возгорания и помочь попавшим в беду людям.
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