27 июля ГПСС провела профилактический рейд в Кулдиге, проверив улицы и дворы на предмет неправильно припаркованных автомобилей. На лобовых стеклах "нарушителей" оставляли специальные листовки, разъясняющие, почему так делать не стоит. Акции такого рода проводят не для того, чтобы кого-либо наказать, а для привлечения жильцов многоквартирных домов к данной проблеме.